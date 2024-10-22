Важкий бомбер Vampire спалив позиції росіян поблизу Вовчанська
На Вовчанському напрямку аеророзвідка Краматорського прикордонного загону виявила російського окупанта, який облаштовував позиції. Захисники Харківщини ліквідували загарбника
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Із настанням темряви на полювання вийшла "Баба-яга" — важкий бомбер. Він знищує все, де є ворожий слід.
"Дочекавшись ночі, на полювання вилетів "Vampire" прикордонників. У результаті, ні позиції, ні окупанта", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група пілотів бригади "Гарт" знищила ворожу гармату-гаубицю Д-20.
Раніше українські артилеристи влучним ударом знищили російську самохідну артилерійську установку 203 мм 2С7 "Піон" в районі Лисичанська Луганської області.
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