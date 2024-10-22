На Харківщині українські бійці знищили гаубиці та транспорт окупантів

фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку «повітряні мисливці» прикордонної бригади «Гарт» ефективно відпрацювали по ворожих цілях. Серед знищеного — транспорт та гаубиці росіян

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"FPV-дронами прикордонники завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях противника. В результаті, знищено дві військові автівки росіян та дві гармати-гаубиці Д-20", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня бійці ГУР звільнили та зачистили від росіян село Кругляківка Куп’янського району Харківської області.

Раніше повідомлялося, що на Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група пілотів бригади "Гарт" знищила ворожу гармату-гаубицю Д-20.