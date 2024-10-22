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22 жовтня 2024, 10:39

За день ЗСУ ліквідували 1350 росіян та знищили понад 20 ББМ і 30 артсистем окупантів

22 жовтня 2024, 10:39
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знищили 1350 російських загарбників, більше 20 бойових броньованих машин і понад 30 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 681 580 військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 681 580 (+1 350) осіб,
  • танків ‒ 9 079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19 623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 981 (+2) од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 404 (+71) од,
  • крилатих ракет ‒ 2 625 од,
  • кораблів / катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 111 (+77) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3499 (+20) од.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російська армія атакувала Україну 60 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 42 ворожі дрони. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію.

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