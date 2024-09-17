На Хмельниччині посилили покарання чоловіку, який 9 років ґвалтував та розбещував своїх дітей-двійнят

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Прокурори відстояли у Верховному суді збільшення строку жителю Хмельницького, засудженому за систематичні зґвалтування та розбещення своїх дітей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Зловмиснику призначили 14 років тюрми. Рішення Верховного суду є остаточним.

У суді доведено, що чоловік протягом 9 років вчиняв сексуальне насильство стосовно своїх дітей-двійнят. Протиправні дії він розпочав, коли дітям було по 5 років.

Засуджений примушував дітей дивитися відео порнографічного характеру. Також чоловік, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, неодноразово її ґвалтував. Для збереження таємниці своїх злочинних дій, погрожував фізичною розправою над ними та їх матір’ю.

Суд першої інстанції призначив зловмиснику 12 років тюрми. Однак сторона обвинувачення домоглася збільшення строку до 14 років.

Зазначається, що у суді чоловік, незважаючи на наявність беззаперечних доказів, не розкаявся та продовжував заперечувати свою вину.

Нагадаємо, на Житомирщині 23-річний молодик зґвалтував 7-річну сеструсвоєї дівчини. Справу щодо зловмисника відправили до суду.