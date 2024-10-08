Серед постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову є дитина

фото: Харківська обласна прокуратура

Один із постраждалих внаслідок авіаудару, який росіяни здійснили під вечір 8 жовтня по Харкову, - 10 річний хлопчик

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, серед пʼятьох травмованих троє жінок, чоловік та 10-річний хлопчик.

У відомстві додали, що у дитини поранення склом, медики надали йому допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару, який росіяни завдали по Харкову сьогодні, 8 жовтня, у Салтівському районі міста загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Авіабомба влучила біля водойми у районі щільної житлової забудови.