На Харківщині стався вибух у приватному будинку, загинув чоловік

фото: поліція

У селищі Золочів на Харківщині у приватному будинку вибухнув газовий балон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

Вибух стався близько 10 години ранку. На місці події працюють правоохоронці.

Як попередньо встановила поліція, 57-річний господар будинку під’єднав газовий балон в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити чи не виходить газ з балона. В результаті цих дій стався вибух.

65-річний чоловік загинув, а власник оселі з травмами був госпіталізований.

Нагадаємо, раніше у Києві на Оболоні у квартирі вибухнув газовий балон.