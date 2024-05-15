На Харківщині РФ втратила 615 окупантів та 98 одиниць військової техніки, – Генштаб

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. На Харківському напрямку з 10 травня окупанти втратили 615 військових та 98 одиниць техніки. Росія перегруповує війська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Сході України, на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, з початку доби противник провів 23 атаки на позиції наших військ, з них 19 ще триває.

На Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив. Ворог намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Сили оборони виявляють окремі групи противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдають вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ. Також ЗСУ продовжують прочісувати міську забудову.

"Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у положенні військ не відбулось.

Нагадаємо, за оцінкою американського Інституту вивчання війни (ISW), темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин.

Раніше повідомлялося, що поблизу Лук’янців та Вовчанська українські підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат.