У Міноборони підтвердили, що піхотні групи росіян уже зайшли у Вовчанськ

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Піхотні групи російської армії дійсно зайшли до міста Вовчанськ на Харківщині. Наразі тривають бої у північній частині міста, окупанти намагаються закріпитися

Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти", - зазначив він.

Лазуткін наголосив, що зараз головне завдання Сил оборони на цій ділянці фронту - знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися.

За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

"Підтягнуто резерви. Дійсно дуже ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", - додав Лазуткін.

Нагадаємо, за оцінкою американського Інституту вивчання війни (ISW), темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин.

Раніше повідомлялося, що поблизу Лук’янців та Вовчанська українські підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат.