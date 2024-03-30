На Харківщині знешкодили російську авіабомбу: відео

фото: ДСНС

Напередодні після чергового ворожого обстрілу прикордонного села Руська Лозова у Харківському районі на городі біля одного з будинків виявили осколково-фугасну авіабомбу – ОФАБ-250

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше – вона могла забрати життя людей чи травмувати їх”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.

Сапери ДСНС безпечно вилучили авіабомбу, транспортували до місця ліквідації та знешкодили.

Нагадаємо, на Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59 "Овод”, яку виявили у лісі. Під час падіння вона не вибухнула, але отримала пошкодження корпусу і загубила двигун.