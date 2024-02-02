Харківщина: росіяни скинули авіабомби на Куп'янський район
Протягом доби росіяни обстріляли майже 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Колодязне, Піщане
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує RegioNews.
Росіяни вночі, близько 2:30, атакували Ізюмський район "шахедом", зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Попередньо - без постраждалих.
"Об 11:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі. О 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, як повідомлялося, в середу, 31 січня, близько десятої вечора окупанти вдарили з авіації по селу Великий Бурлук Куп’янського району.