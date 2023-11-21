Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, загинув чоловік

фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його даними, обстрілом було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Рятувальники виявили на місці пожежі тіло 29-річного цивільного чоловіка.

Синєгубов також повідомив, що минулої доби окупанти обстріляли не менше 16 населених пунктів області – серед них Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району й інші. Окрім загиблого у Козачій Лопані, інших постраждалих серед цивільних не було.

Раніше Генштаб повідомляв, що в ніч на 21 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed, ракетами С-300 на Донецькому напрямку та крилатою ракетою Іскандер-К з району Джанкоя (Крим). Зафіксовано руйнування центральної міської лікарні у Селидовому Донецької області, будівлі шахти "Котлярівська" й іншої цивільної інфраструктури.