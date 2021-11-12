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12 ноября 2021, 18:20

Водитель Toyotа, сбивший двоих детей в Харькове, употреблял метадон – прокуратура

12 ноября 2021, 18:20
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Фото: прокуратура Харьковщины
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Химический анализ мочи водителя автомобиля Toyotа, который сбил подростков на пешеходном переходе в Харькове, показал, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

"Поскольку лицо находилось в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч. 2 ст. 286 УКУ по ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения", - пояснил Чубенко.

Прокуратура потребует выбрать для преступника самую строгую меру пресечения на время следствия, а именно содержание под стражей без права на внесение залога.

Как сообщалось, автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове 11 ноября в 15:14. В результате аварии травмировались 13-летние парень и девушка.

наркотики ДТП прокуратура Харьков

 
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