Водитель Toyotа, сбивший двоих детей в Харькове, употреблял метадон – прокуратура

Фото: прокуратура Харьковщины

Химический анализ мочи водителя автомобиля Toyotа, который сбил подростков на пешеходном переходе в Харькове, показал, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

"Поскольку лицо находилось в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч. 2 ст. 286 УКУ по ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения", - пояснил Чубенко.

Прокуратура потребует выбрать для преступника самую строгую меру пресечения на время следствия, а именно содержание под стражей без права на внесение залога.

Как сообщалось, автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове 11 ноября в 15:14. В результате аварии травмировались 13-летние парень и девушка.