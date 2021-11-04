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04 листопада 2021, 13:32 6

На Харківщині чоловік ледь не вбив матір "виганяючи духів"

04 листопада 2021, 13:32 6
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Нацполіція
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У Харківській області поліцейські затримали чоловіка за завдання тілесних ушкоджень матері

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківщини, чоловік, який раніше лікувався в психлікарні, ледь не вбив жінку.

Зазначається, що до правоохоронців 2 листопада надійшло повідомлення про те, що в селищі Андріївка Харківської області місцевий мешканець знущається та погрожує вбити власну матір.

На місці події затримали 45-річного чоловіка, а 76-річну потерпілу доставили до лікарні.

Як пояснив підозрюваний, він "виганяв духів" з жінки. Чоловік раніше перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у виді тривання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

поліція психлікарня підозра Кримінальна відповідальність

 
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