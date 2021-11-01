Харківську ТВК звинуватили у співучасті у фальсифікації результатів виборів

Харківська міська виборча комісія поквапилася оголосити в.о. мера Харкова Ігоря Терехова переможцем виборів харківського міського голови, оскільки ще не розглянуто скарги на численні порушення виборчого законодавства та фальсифікації результатів

Про це під час засідання Харківської ТВК заявив Артур Мартін - довірена особа кандидата на посаду харківського міського голови Михайла Добкіна.

За словами Мартіна, "вся Україна знає про те, що вибори сфальсифіковані. Дуже швидко йде підрахунок голосів, дуже швидко робиться протокол. Ще історія Харкова не знала такого швидкого підведення підсумків і результатів виборів".

"Більше ста скарг було подано в комісіях, жодна з них не розглянута, у мене просто питання – ви в цій схемі берете участь як комісія з фальсифікації виборів чи ні", - звернувся Мартін до голова Харківської ТВК Олени Матвієнко, яка оголошувала Терехова переможцем виборів у першому турі з результатом в 50,66%.

Мартін пояснив, що говорить про скарги, подані в районні виборчі комісії, в тому числі "про дев'ять підроблених протоколів, які виявили спостерігачі від опори в Новобаварському районі, про інші масові порушення".

За словами довіреної особи Михайла Добкіна, те, що в такому поспіху ТВК встановлює результати виборів, ігноруючи скарги про масові фальсифікації, означає, що підрахунок голосів – це фарс, а результати фальсифіковані.

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян.

Так, Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що виявила фальсифіковані протоколи підрахунку голосів на 9 дільницях у Новобаварському районі Харкова на користь Ігоря Терехова.

У команді Михайла Добкіна "Наш Дім - Харків" зробили заяву, що результати виборів харківського міського голови намагаються фальсифікувати в інтересах кандидата від влади, тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова і юристи "Наш Дім - Харків" будуть оскаржувати результати.