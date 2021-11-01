Результати виборів у Харкові намагаються фальсифікувати, - заява команди Михайла Добкіна

Про це йдеться в заяві ГО "Наш Дім - Харків", лідером якої є кандидат у мери Харкова Михайло Добкін.

За інформацією команди ГО "Наш Дім - Харків", в результаті паралельного підрахунку голосів "виявлено низку спроб фальсифікувати результати виборів по ряду виборчих дільниць на користь в.о. міського голови Ігоря Терехова".

"Юристи команди "Наш Дім - Харків" уважно вивчають ситуацію зі спробами фальсифікувати результати виборів через підроблені протоколи з метою спотворити результати волевиявлення харків'ян, щоб оскаржити дані незаконні дії опонентів", - йдеться в заяві.

Крім того, заявляють у команді Михайла Добкіна, "незалежні спостерігачі, члени комісій та спостерігачі команди "Наш Дім – Харків" у день виборів 31 жовтня фіксували численні порушення, застосування адміністративного ресурсу, а також певні факти, які можуть свідчити про роботу "сітки" щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади Ігоря Терехова".

"Навіть використання цих дій не вистачило, щоб отримати той результат, який оголосила міська влада через підконтрольний екзит-пол. Тому в гірших своїх традиціях влада задіяла весь свій вплив на виборчі комісії, щоб за всяку ціну отримати перемогу аж до крадіжки голосів у інших кандидатів на користь Ігоря Терехова", - зазначають у команді Михайла Добкіна "Наш Дім – Харків".

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. В даний час триває підрахунок голосів. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян.

Так, громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що виявила фальсифіковані протоколи підрахунку голосів на 9 дільницях у Новобаварському районі Харкова на користь Ігоря Терехова.