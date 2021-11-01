11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
15:44  01 ноября
В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты
17:36  01 ноября
С начала суток на Донбассе российские оккупанты четыре раза обстреляли наших военных из гранатометов
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 22:04 9

Харьковскую ТИК обвинили в соучастии в фальсификации результатов выборов

01 ноября 2021, 22:04 9
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Харьковская городская избирательная комиссия поторопилась объявить и.о. мэра Харькова Игоря Терехова победителем выборов харьковского городского головы, поскольку еще не рассмотрены жалобы на многочисленные нарушения избирательного законодательства и фальсификации результатов

Об этом во время заседания Харьковской ТИК заявил Артур Мартин - доверенное лицо кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина.

По словам Мартина, "вся Украина знает о том, что выборы сфальсифицированы. Очень быстро идет подсчет голосов, очень быстро делается протокол. Еще история Харькова не знала такого быстрого подведения итогов и результатов выборов".

"Больше ста жалоб было подано в комиссиях, ни одна из них не рассмотрена, у меня просто вопрос – вы в этой схеме участвуете как комиссия по фальсификации выборов или нет", - обратился Мартин к глава Харьковской ТИК Елене Матвиенко, которая объявляла Терехова победителем выборов в первом туре с результатом в 50,66%.

Мартин пояснил, что говорит о жалобах, поданных в районные избирательные комиссии, в том числе "о девяти подделанных протоколах, которые выявили наблюдатели от ОПОРы в Новобаварском районе, о других массовых нарушениях".

По словам доверенного лица Михаила Добкина, то, что в такой спешке ТИК устанавливает результаты выборов, игнорируя жалобы о массовых фальсификациях, означает, что подсчет голосов – это фарс, а результаты фальсифицированы.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства и попытки фальсифицировать результаты волеизъявления харьковчан.

Так, гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что выявила фальсифицированные протоколы подсчета голосов на 9 участках в Новобаварском районе Харькова в пользу Игоря Терехова.

В команде Михаила Добкина "Наш Дом – Харьков" сделали заявление, что результаты выборов харьковского городского головы пытаются фальсифицировать в интересах кандидата от власти, временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова и юристы "Наш Дом – Харьков" будут оспаривать результаты.

Харьков выборы Харьков Игорь Терехов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua