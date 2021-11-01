Харьковскую ТИК обвинили в соучастии в фальсификации результатов выборов

Харьковская городская избирательная комиссия поторопилась объявить и.о. мэра Харькова Игоря Терехова победителем выборов харьковского городского головы, поскольку еще не рассмотрены жалобы на многочисленные нарушения избирательного законодательства и фальсификации результатов

Об этом во время заседания Харьковской ТИК заявил Артур Мартин - доверенное лицо кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина.

По словам Мартина, "вся Украина знает о том, что выборы сфальсифицированы. Очень быстро идет подсчет голосов, очень быстро делается протокол. Еще история Харькова не знала такого быстрого подведения итогов и результатов выборов".

"Больше ста жалоб было подано в комиссиях, ни одна из них не рассмотрена, у меня просто вопрос – вы в этой схеме участвуете как комиссия по фальсификации выборов или нет", - обратился Мартин к глава Харьковской ТИК Елене Матвиенко, которая объявляла Терехова победителем выборов в первом туре с результатом в 50,66%.

Мартин пояснил, что говорит о жалобах, поданных в районные избирательные комиссии, в том числе "о девяти подделанных протоколах, которые выявили наблюдатели от ОПОРы в Новобаварском районе, о других массовых нарушениях".

По словам доверенного лица Михаила Добкина, то, что в такой спешке ТИК устанавливает результаты выборов, игнорируя жалобы о массовых фальсификациях, означает, что подсчет голосов – это фарс, а результаты фальсифицированы.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства и попытки фальсифицировать результаты волеизъявления харьковчан.

Так, гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что выявила фальсифицированные протоколы подсчета голосов на 9 участках в Новобаварском районе Харькова в пользу Игоря Терехова.

В команде Михаила Добкина "Наш Дом – Харьков" сделали заявление, что результаты выборов харьковского городского головы пытаются фальсифицировать в интересах кандидата от власти, временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова и юристы "Наш Дом – Харьков" будут оспаривать результаты.