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31 октября 2021, 09:46 27

Первый скандал во время выборов мэра Харькова: на участок не пускали наблюдателя

31 октября 2021, 09:46 27
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Полиция Харьковской области
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После того, как в Харькове открылись избирательные участки, на один из них не допускали наблюдателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

В частности, наблюдателя Гражданской сети "ОПОРА" не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №631687. Речь идет о специальном избирательном участке, расположенном на территории КНП "Городской перинатальный центр".

По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

По словам координатора наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, подобные действия незаконны, ведь необходимые документы для наблюдателя – это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. Никаких требований о необходимости сертификатов о вакцинации в Избирательном кодексе не прописано.

Подобная ситуация с недопуском наблюдателя случилась и на избирательном участке №631687, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Однако уже через полчаса после разговора с руководством ТИК наблюдателя "ОПОРЫ" пустили на участок.

Напомним, ранее полиция Харьковской области отрапортовала о том, как проходят выборы мэра Харькова.

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