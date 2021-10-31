У МОЗ порадили, як безпечно для здоров'я проголосувати на виборах мера Харкова

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Для того, щоб не підхопити коронавірус під час голосування на виборах мера Харкова, потрібно виконувати кілька умов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, у неділю, 31 жовтня, відбудуться вибори міського голови Харкова.

Зважаючи на стрімке поширення коронавірусної хвороби, Міністерство охорони здоров’я нагадує про те, як безпечно взяти участь у голосуванні, не наражаючи ні себе, ні інших на небезпеку інфікуватись COVID-19.

Відповідні норми можна знайти у Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведенні виборів. У першу чергу вони стосуються членів комісії, які проводять вибори.

Важливо, що громадянам варто йти на дільницю лише за відсутності будь-яких симптомів ГРВІ. Також обов’язково використовуйте захисну маску, яка має повністю закривати ніс та рот. Дотримуйтесь дистанції з іншими громадянами не менше 1 метра.

МОЗ радить виборцям взяти із собою особисту ручку та антисептик. Перед входом та після виходу із дільниці обробіть руки антисептичним засобом.

Окрім того, не йдіть у приміщення для голосування разом із дітьми.

Не передавайте паспорт в руки членам виборчої комісії, самостійно перегортайте сторінки паспорту, щоб члени комісії з ним ознайомились.

Із документів з собою треба брати лише паспорт громадянина України. Жодних документів про щеплення або негативний тест на COVID-19 брати не потрібно. Порядок проведення виборів не передбачає перевірку у громадян COVID-сертифікатів або ж результатів тестування.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив про те, що під час позачергових виборів мера Харкова на дільниці пускатимуть виключно громадян, які вакциновані або мають негативний тест на коронавірус. Пізніше він визнав, що ця заява не грунтується на нормативних документах і не має юридичного значення.