Полиция отрапортовала, как начались выборы мэра Харькова

В Харькове открылись и работают все избирательные участки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По состоянию на 8.40 избирательный процесс осуществляется во всех 605 участках города.

31 октября один избирательный спецучасток в Немышлянском районе открылся с незначительным опозданием. Указанное событие зарегистрировано в Едином учете отдела полиции №2 ХРУП №2. Продолжается проверка.

Напомним, ранее в Минздраве дали советы, как безопасно для здоровья проголосовать на выборах мэра Харькова.