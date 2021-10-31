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31 октября 2021, 09:14 5

Полиция отрапортовала, как начались выборы мэра Харькова

31 октября 2021, 09:14 5
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В Харькове открылись и работают все избирательные участки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По состоянию на 8.40 избирательный процесс осуществляется во всех 605 участках города.

31 октября один избирательный спецучасток в Немышлянском районе открылся с незначительным опозданием. Указанное событие зарегистрировано в Едином учете отдела полиции №2 ХРУП №2. Продолжается проверка.

Напомним, ранее в Минздраве дали советы, как безопасно для здоровья проголосовать на выборах мэра Харькова.

полиция выборы Харьков

 
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