В Минздраве посоветовали, как безопасно для здоровья проголосовать на выборах мэра Харькова

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Чтобы не подхватить коронавирус во время голосования на выборах мэра Харькова, нужно выполнять несколько условий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в воскресенье, 31 октября, пройдут выборы городского головы Харькова.

Учитывая стремительное распространение коронавирусной болезни, Министерство здравоохранения напоминает о том, как безопасно принять участие в голосовании, не подвергая ни себя, ни других опасности инфицироваться COVID-19.

Соответствующие нормы можно найти в Порядке осуществления противоэпидемических мероприятий при организации и проведении выборов. В первую очередь они касаются членов комиссии, проводящих выборы.

Важно, что гражданам следует идти на участок только при отсутствии каких-либо симптомов ОРВИ. Также обязательно используйте защитную маску, полностью закрывающую нос и рот. Соблюдайте дистанцию ​​с другими гражданами не менее 1 метра.

Минздрав советует избирателям взять с собой личную ручку и антисептик. Перед входом и после выхода из участка обработайте руки антисептическим средством.

Кроме того, не заходите в помещение для голосования вместе с детьми.

Не передавайте паспорт в руки членам избирательной комиссии, самостоятельно пролистайте страницы паспорта, чтобы члены комиссии с ним ознакомились.

С документов с собой нужно брать только паспорт гражданина Украины. Никаких документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Порядок проведения выборов не предусматривает проверку у граждан COVID-сертификатов или результатов тестирования.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил о том, что во время внеочередных выборов мэра Харькова на участки будут пускать исключительно граждан, которые вакцинированы или имеют негативный тест на коронавирус. Позже он признал, что это заявление не основывается на нормативных документах и ​​не имеет юридического значения.