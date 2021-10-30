Михайло Добкін: Влада Харкова самоусунулася від проблем соціально незахищених харків'ян

Про це в інтерв'ю Харківському каналу "Р1" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні більшість харків'ян виживає, "ледве-ледве зводячи кінці з кінцями", і ставлення центральної влади до проблем людей, і самоусунення місцевої влади від соціальних проблем городян – це катастрофа для багатьох з харків'ян.

Михайло Добкін зазначив, що сьогодні дуже важко живеться пенсіонерам, яким не допомагає ні держава, ні міська влада. "У нас абсолютно не опікуються проблемами матерів-одинаків. Держава самоусунулася, заморозивши всі виплати, місто каже:"не наша компетенція". А чия компетенція? Сьогодні мати одинак тягне на собі, одного, двох і більше дітей, відмовляючи собі у всьому для того, щоб дати їм нормальну освіту, харчування і захист в плані охорони здоров'я. Хто як не місто має допомагати таким людям?"- запитав Михайло Добкін.

Також, за його словами, можна назвати багато категорій людей, які сьогодні соціально незахищені. Це і чорнобильці, і афганці, і ветерани різних воєн.

"Не може місто стояти осторонь. Він зобов'язаний брати участь в житті тих людей, які волею обставин залишилися один на один зі своїми проблемами... Для мене люди важливіші, ніж бегемоти, крокодили та інші представники фауни. Ми свого часу знаходили можливості і стежити за зоопарками, і робити так, щоб ціни на соціальний хліб залишалися на одному рівні, щоб продукти певної категорії не дорожчали і комунальні тарифи не росли. Чому зараз цим не займаються?"- поставив риторичне питання Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін закликав народних депутатів терміново внести зміни до закону про ОСББ, оскільки харків'яни, чиї будинки управляються ОСББ, стали заручниками ситуації з тарифами, і будуть змушені платити за газ за непідйомними для них комерційними цінами.