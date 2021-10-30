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30 октября 2021, 15:15 8

Михаил Добкин: Власть Харькова самоустранилась от проблем социально незащищенных харьковчан

30 октября 2021, 15:15 8
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За последние годы люди в Харькове стали жить гораздо беднее, а городская власть самоустраняется от проблем социально незащищенных слоев населения

Об этом в интервью харьковскому каналу "Р1" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, сегодня большинство харьковчан выживает, "еле-еле сводя концы с концами", и отношение центральной власти к проблемам людей, и самоустранение местной власти от социальных проблем горожан – это катастрофа для многих из харьковчан.

Михаил Добкин отметил, что сегодня очень тяжело живется пенсионерам, которым не помогает ни государство, ни городские власти. "У нас абсолютно не опекаются проблемами матерей-одиночек. Государство самоустранилось, заморозив все выплаты, город говорит: "Не наша компетенция". А чья компетенция? Сегодня мать одиночка тащит на себе, одного, двух и более детей, отказывая себе во всем для того, чтобы дать им нормальное образование, питание и защиту в плане здравоохранения. Кто как ни город должен помогать таким людям?" – спросил Михаил Добкин.

Также, по его словам, можно назвать много категорий людей, которые сегодня социально незащищены. Это и чернобыльцы, и афганцы, и ветераны различных войн.

"Не может город стоять в стороне. Он обязан принимать участие в жизни тех людей, которые волей обстоятельств остались один на один со своими проблемами... Для меня люди важнее, чем бегемоты, крокодилы и другие представители фауны. Мы в свое время находили возможности и следить за зоопарками, и делать так, чтобы цены на социальный хлеб оставались на одном уровне, чтобы продукты определенной категории не дорожали и коммунальные тарифы не росли. Почему сейчас этим не занимаются?" – задал риторический вопрос Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин призвал народных депутатов срочно внести изменения в закон об ОСМД, поскольку харьковчане, чьи дома управляются ОСМД, стали заложниками ситуации с тарифами, и будут вынуждены платить за газ по неподъемным для них коммерческим ценам.

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