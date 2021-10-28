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28 октября 2021, 17:21 83

На 90% на выборах мэра Харькова будет второй тур с Тереховым и Добкиным, - эксперт

28 октября 2021, 17:21 83
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Фото: РБК
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Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что выборы мэра Харькова с большей вероятностью пройдут в два тура

"90%, что будет второй тур, и в нем будет Терехов и Добкин. И только 10%, что будет досрочная победа Терехова, и что второй тур не состоится", – сказал он в комментарии УНН.

Эксперт отметил, что Терехову в случае победы придется играть по правилам Офиса президента, ведь, по его словам, он является приемлемым кандидатом для "слуг народа". Спиридонов добавил, что Банковая будет пытаться получить кусочек влияния.

"Например, назначить каких-то своих замов. В случае нелояльности, (Банковая, – ред.) будет прибегать к возбуждению уголовных дел", – сказал Спиридонов и добавил, что "Терехову придется либо играть по правилам, и согласовывать свои действия с властью, либо иметь проблемы".

Напомним, выборы мэра Харькова пройдут в ближайшее воскресенье, 31 октября. Если будет необходим второй тур выборов, то он может быть назначен на 21 ноября.

Ранее политический эксперт Виталий Бала также спрогнозировал, что выборы мэра Харькова пройдут в два тура. "Если будет второй тур, то вероятность победы Добкина гораздо больше, чем Терехова. К слову, напомню, что несколько месяцев назад Михаила Добкина называли вероятным победителем в выборах", – говорил он и добавлял, что проигрыш Терехова обернется для "слуг народа" серьезными имиджевыми потерями.

Также политический эксперт Виктор Бобиренко заявлял, что "Слугам народа" выгодно, чтобы должность мэра в Харькове получил нынешний и.о. городского головы Игорь Терехов, поэтому он не исключает факт возможной попытки фальсификации результатов выборов.

Михаил Добкин Игорь Терехов выборы Харьков

 
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