У Харкові оштрафували мережу магазинів за продаж російських цукерок

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Держпродспоживслужба у Харкові застосувала штрафні санкції до мережі магазинів солодощів за продаж російських цукерок

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСС.

Фахівці проінспектували магазини мережі і виявили продаж підсанкційних товарів, які ввезли на територію України незаконно.

"Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

У службі нагадали, що, згідно з переліком заборонених товарів у постанові Кабміну від 2015 року, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.

За результатами проведеного інспектування було знято з реалізації та заборонено (згідно виданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Йдеться про продукцію "Красный Октябрь", "кондитерського концерну "Бабаевский", АКконд". Всього дев'ять найменувань цукерок.

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