В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу российских конфет
Госпродпотребслужба в Харькове применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте ГППС.
Специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые ввезли на территорию Украины незаконно.
"Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
В службе напомнили, что, согласно перечню запрещенных товаров в постановлении Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещено.
По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Речь идет о продукции "Красный Октябрь", "кондитерского концерна "Бабаевский", АКконд". Всего девять наименований конфет.
Напомним, недавно на Буковине за взятки регистрировали сельхозтехнику в обход таможенных правил.