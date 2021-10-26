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26 октября 2021, 15:59 79

В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу российских конфет

26 октября 2021, 15:59 79
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Фото из открытых источников
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Госпродпотребслужба в Харькове применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте ГППС.

Специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые ввезли на территорию Украины незаконно.

"Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В службе напомнили, что, согласно перечню запрещенных товаров в постановлении Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещено.

По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Речь идет о продукции "Красный Октябрь", "кондитерского концерна "Бабаевский", АКконд". Всего девять наименований конфет.

Напомним, недавно на Буковине за взятки регистрировали сельхозтехнику в обход таможенных правил.

штраф Харьков

 
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