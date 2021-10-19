На Харківщині викрили мільйонні розкрадання бюджетних грошей на ремонті дитсадочку

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На Харківщині керівнику товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні майже 2 млн грн при проведенні ремонту дитячого садка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між однією з рад Харківської області та керівником товариства з обмеженою відповідальністю укладено договір про виконання робіт з капітального ремонту дитячого садка, розташованого на території Дергачівського району.

Проте керівник ТОВ вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що обсяг вказаних робіт не відповідає фактично виконаним.

У результаті вказаних незаконних дій керівника підприємства на рахунок товариства надлишково перераховано бюджетні кошти на суму майже 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим причетним особам.

Нагадаємо, 7 жовтня на хабарі був затриманий чиновник КМДА. СБУ викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації.