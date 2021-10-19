На Харьковщине разоблачили миллионные хищения бюджетных денег на ремонте детсада
На Харьковщине руководителю общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в завладении почти 2 млн грн при проведении ремонта детского сада
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Так, досудебным расследованием установлено, что между одним из советов Харьковской области и руководителем общества с ограниченной ответственностью заключен договор о выполнении работ по капитальному ремонту детского сада, расположенного на территории Дергачевского района.
Однако руководитель ООО внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ, достоверно зная, что объем указанных работ не соответствует фактически выполненным.
В результате указанных незаконных действий руководителя предприятия на счет общества были перечислены бюджетные средства на сумму почти 2 млн грн", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам.
Напомним, 7 октября на взятке был задержан чиновник КГГА. СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.