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19 октября 2021, 10:39 210

На Харьковщине разоблачили миллионные хищения бюджетных денег на ремонте детсада

19 октября 2021, 10:39 210
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Фото: khar.gp.gov.ua
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На Харьковщине руководителю общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в завладении почти 2 млн грн при проведении ремонта детского сада

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Так, досудебным расследованием установлено, что между одним из советов Харьковской области и руководителем общества с ограниченной ответственностью заключен договор о выполнении работ по капитальному ремонту детского сада, расположенного на территории Дергачевского района.

Однако руководитель ООО внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ, достоверно зная, что объем указанных работ не соответствует фактически выполненным.

В результате указанных незаконных действий руководителя предприятия на счет общества были перечислены бюджетные средства на сумму почти 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам.

Напомним, 7 октября на взятке был задержан чиновник КГГА. СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.

СБУ прокуратура расследование детский сад ремонт

 
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