У Харкові медики і пацієнти вийшли на акцію протесту з вимогою продовжити контракт директору онкоцентру Денису Скорому

У Харкові під будівлею обласної державної адміністрації пройшла акція протесту з вимогою залишити на посаді директора Харківського обласного онкологічного центру Дениса Скорого

У протестній акції, яка отримала назву "Маю право на життя" взяли участь багато пацієнтів онкологічного центру, колеги Дениса Скорого, а також волонтери. Вони висловили незгоду з позицією депутатського корпусу облради, який 23 вересня провалив два голосування щодо продовження контракту Скорого, повідомляє RegioNews з посиланням на "Вечірній Харків".

На думку учасників акції, рішення облради є катастрофічним і може вплинути на подальшу роботу онкоцентру, адже завдяки роботі команди Дениса Скорого медзаклад сьогодні є провідним в Україні.

"Онкологія - важка хвороба, про яку в нашій країні не прийнято говорити. Ми, онкопацієнти, а також наші сім'ї, залишаємося майже один на один з цим діагнозом. А команда Скорого створила людські умови перебування в цьому закладі. Для нас команда Скорого - це про турботу! Нарешті ми побачили лікарів, які турбуються про пацієнтів. Тому ми вважаємо, що принципові зміни, які вдалося зробити його команді в лікуванні онкології за п'ять років - важливе досягнення. Його треба цінувати і продовжувати", - підкреслили організатори акції.

Нагадаємо, 23 вересня депутати Харківської обласної ради могли продовжити контракт Скорого на три роки, але голосів не знайшли ні в перше, ні в друге голосування. Найменше голосів дала фракція "Блоку Кернеса - Успішний Харків" - 6.

Тепер конкурсна комісія повинна буде оголосити конкурс на заміщення вакантної посади. Контракт директора КНП "Обласний центр онкології" Дениса Скорого закінчується 1 листопада 2021 року.

Пацієнти з онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні в обласному онкоцентрі обурилися рішенням облради не продовжувати контракт з директором медзакладу. На підтримку Скорого вони написали відкритий лист до обласної влади, в якому вимагають від депутатів пояснень і перегляду прийнятого рішення.