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05 октября 2021, 18:50 8

В Харькове медики и пациенты вышли на акцию протеста с требованием продлить контракт директору онкоцентра Денису Скорому

05 октября 2021, 18:50 8
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В Харькове под зданием областной государственной администрации прошла акция протеста с требованием оставить на должности директора Харьковского областного онкологического центра Дениса Скорого

В протестной акции, которая получила название "Имею право на жизнь" приняли участие многие пациенты онкологического центра, коллеги Дениса Скорого, а также волонтеры. Они выразили несогласие с позицией депутатского корпуса облсовета, который 23 сентября провалил два голосования по продлению контракта Скорого, сообщает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Харьков".

По мнению участников акции, решение облсовета является катастрофическим и может повлиять на дальнейшую работу онкоцентра, ведь благодаря работе команды Дениса Скорого медучреждение сегодня является ведущим в Украине.

"Онкология - тяжелая болезнь, о которой в нашей стране не принято говорить. Мы, онкопациенты, а также наши семьи, остаемся почти один на один с этим диагнозом. А команда Скорого создала человеческие условия пребывания в этом заведении. Для нас команда Скорого - это о заботе! Наконец мы увидели врачей, которые беспокоятся о пациентах. Поэтому мы считаем, что принципиальные изменения, которые удалось сделать его команде в лечении онкологии за пять лет – важное достижение. Его надо ценить и продолжать", - подчеркнули организаторы акции.

Напомним, 23 сентября депутаты Харьковского областного совета могли продлить контракт Скорого на три года, но голосов не нашли ни в первое, ни во второе голосование. Меньше всего голосов дала фракция "Блока Кернеса – Успешный Харьков" — 6.

Теперь конкурсная комиссия должна будет объявить конкурс на замещение вакантной должности. Контракт директора КНП "Областной центр онкологии" Дениса Скорого заканчивается 1 ноября 2021 года.

Пациенты с онкологическими заболеваниями, которые находятся на лечении в областном онкоцентре взмутились решением облсовета не продлевать контракт с директором медучреждения. В поддержку Скорого они написали открытое письмо к областной власти, в котором требуют от депутатов объяснений и пересмотра принятого решения.

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