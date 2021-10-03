У Харкові COVID-лікарня за день заповнилася хворими

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У Харкові Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення ("чорнобильська" лікарня), який 1 жовтня почала приймати пацієнтів із коронавірусом, уже за перший день роботи практично заповнилася тяжкими хворими

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook заступника директора лікарні Олени Омеляненко.

"Наш диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають чорнобильський диспансер, знову відкрився для лікування пацієнтів з COVID-19. За добу ми прийняли 141 людину, всі важкі, всі на кисень", - написала Омеляненко.

За її словами, у закладі для хворих на коронавірус створили 170 місць, із них з потоковим киснем – 140. До середини дня 2 жовтня в закладі перебувало вже понад 150 пацієнтів.

"Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг", - зазначила Омеляненко, закликавши людей носити маски та не відвідувати масові заходи.

За даними департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА, наразі в області госпітальна база під COVID-19 складає 3 516 ліжок, із них на ранок 2 жовтня були зайняті 1867. При цьому харківські міські лікарні завантажені на 88,5%, а обласні, що знаходяться в Харкові - 58,4%.

Нагадаємо, що в Україні за 2 жовтня виявили 7967 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Дніпропетровській областях