В Харькове COVID-больница за день заполнилась больными

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В Харькове Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения ("чернобыльская" больница), который 1 октября начала принимать пациентов с коронавирусом, уже за первый день работы практически заполнилась тяжелыми больными

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook заместителя директора больницы Елены Омельяненко.

"Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород", - написала Омельяненко.

По ее словам, в заведении для больных на коронавирус создали 170 мест, из них с потоковым кислородом – 140. К середине дня 2 октября в заведении находилось уже свыше 150 пациентов.

"Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног", - отметила Омельяненко, призвав людей носить маски и не посещать массовые мероприятия.

По данным департамента здравоохранения Харьковской ОГА, сейчас в области госпитальная база под COVID-19 составляет 3 516 коек, из них на утро 2 октября были заняты 1867. При этом харьковские городские больницы загружены на 88,5%, а областные, находящихся в Харькове - 58,4%.

Напомним, что в Украине за 2 октября обнаружили 7967 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Днепропетровской областях