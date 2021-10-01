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01 жовтня 2021, 16:59 4

На Харківщині дівчина впала у глибокий колодязь

01 жовтня 2021, 16:59 4
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Фото: ДСНС
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У Харківській області 21-річна дівчина впала у колодязь завглибшки 12 метрів

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті ДСНС у Харківській області.

Подія сталася у селищі Бірки Харківського району сьогодні, 1 жовтня. До рятувальників надійшла інформація, що 21-річнадівчина впала у 12-метровий колодязь.

"Черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС прибув на місце виклику. Рятувальники опустились на дно колодязя і за допомогою рятувальної мотузки витягли жінку на поверхню", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

В результаті падіння дівчина отримала перелам ноги та переохолодження. Її госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги №4.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік.

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