На Харьковщине девушка упала в глубокий колодец

Фото: ГСЧС

В Харьковской области 21-летняя девушка упала в колодец глубиной 12 метров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте ГСЧС в Харьковской области.

Происшествие произошло в поселке Борки Харьковского района сегодня, 1 октября. К спасателям поступила информация, что 21-летняя девочка упала в 12-метровый колодец.

"Дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС прибыл на место вызова. Спасатели опустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки вытащили женщину на поверхность", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате падения девушка получила перелом ноги и переохлаждение. Ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина.