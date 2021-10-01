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01 октября 2021, 16:59 4

На Харьковщине девушка упала в глубокий колодец

01 октября 2021, 16:59 4
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Фото: ГСЧС
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В Харьковской области 21-летняя девушка упала в колодец глубиной 12 метров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте ГСЧС в Харьковской области.

Происшествие произошло в поселке Борки Харьковского района сегодня, 1 октября. К спасателям поступила информация, что 21-летняя девочка упала в 12-метровый колодец.

"Дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС прибыл на место вызова. Спасатели опустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки вытащили женщину на поверхность", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате падения девушка получила перелом ноги и переохлаждение. Ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина.

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