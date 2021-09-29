Михайло Добкін: Ті, хто усвідомлено відправили Кернеса в останню путь, щоб вирішувати свої питання, понесуть відповідальність

Тим, хто скористався хворобою Геннадія Кернеса і, відправивши його на лікування до Німеччини, вирішував свої матеріальні та владні питання, доведеться понести відповідальність

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Klymenko Time" заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

Зокрема, згадуючи про Геннадія Кернеса, політик зазначив, що "пройшов з цією людиною через багато що".

"У нас були злети, у нас були падіння, нас весь час намагалися розсварити, роз'єднати, тому що разом ми були дуже великою силою, - розповів Михайло Добкін, - ми керували не дуже простим регіоном, де живе дуже багато людей, де стикаються інтереси дуже багатьох сильних людей. Ми досягали перемог на різних виборах, не тільки своїх, парламентських, президентських, підтримуючи наших кандидатів".

При цьому, Михайло Добкін додав, що пишається тим, що "не був причетний і навіть поруч не стояв з тими людьми, які усвідомлено розуміючи, що відбувається з людиною, яка з 2014-го року після поранення перебувала в дуже важкому фізичному стані, якого усвідомлено відправляли в останню путь з квитком в один кінець, знаючи, що він не приїде".

"І поки з ним це відбувалося, вони грали цілу виставу, показуючи, що все з ним добре, а насправді вирішували свої матеріальні, владні інтереси", - заявив Михайло Добкін.

"Я думаю, що воно їм з рук не зійде. Бог все бачить, він їм всім роздасть по заслугах", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в клініці "Шаріте" в Берліні. 25 жовтня того ж року він втретє, вже перебуваючи на лікуванні, переміг на виборах харківського міського голови. Однак, як тільки Кернес був відправлений на лікування до Німеччини в середині вересня, у виборчі списки "Блоку Кернеса – Успішний Харків" були внесені зміни, туди замість людей, схвалених Кернесом, потрапили люди, пов'язані з Арсеном Аваковим і Павлом Фуксом.