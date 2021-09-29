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29 сентября 2021, 18:32 20

Михаил Добкин: Те, кто осознано отправили Кернеса в последний путь, чтобы решать свои вопросы, понесут ответственность

29 сентября 2021, 18:32 20
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Тем, кто воспользовался болезнью Геннадия Кернеса и, отправив его на лечение в Германию, решал свои материальные и властные вопросы, придется понести ответственность

Об этом в интервью YouTube-каналу "Klymenko Time" заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

В частности, вспоминая о Геннадии Кернесе, политик отметил, что "прошел с этим человеком через многое".

"У нас были взлеты, у нас были падения, нас все время пытались разругать, разъединить, потому что вместе мы были очень большой силой, - рассказал Михаил Добкин, - Мы управляли не очень простым регионом, где живет очень много людей, где сталкиваются интересы очень многих сильных людей. Мы достигали побед на разных выборах, не только своих, парламентских, президентских, поддерживая наших кандидатов".

При этом, Михаил Добкин добавил, что гордится тем, что "не был причастен и даже рядом не стоял с теми людьми, которые осознанно понимая, что происходит с человеком, который с 2014-го года после ранения находился в очень тяжелом физическом состоянии, которого осознанно отправляли в последний путь с билетом в один конец, зная, что он не приедет".

"И пока с ним это происходило, они играли целый спектакль, показывая, что все с ним хорошо, а на самом деле решали свои материальные, властные интересы", - заявил Михаил Добкин.

"Я думаю, что оно им с рук не сойдет. Бог все видит, он им всем раздаст по заслугам", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года в клинике "Шарите" в Берлине. 25 октября того же года он в третий раз, уже находясь на лечении, победил на выборах харьковского городского головы. Однако, как только Кернес был отправлен на лечение в Германию в середине сентября, в избирательные списки "Блока Кернеса – Успешный Харьков" были внесены изменения, туда вместо людей, одобренных Кернесом, попали люди, связанные с Арсеном Аваковым и Павлом Фуксом.

Украина Харьков Михаил Добкин выборы Харьков

 
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