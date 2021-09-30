Михайло Добкін: Кернес за багато речей відірвав би Терехову вуха

Сьогодні Харковом керує безлика і несамостійна людина. Геннадій Кернес ніколи б не допустив подібного управління містом

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Klymenko Time" заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

За словами Михайла Добкіна, йому нецікаво стежити за тим, як Харковом вже майже рік керує тимчасово виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов, тому що він безликий.

"Я стежу за тими, хто ним керує. Це більш серйозні люди зі своїм характером, зі своєю харизмою. І ці люди наділи Терехова на руку як "Петрушку". І з такого лялькового театру, через ширмочку, керують процесами, що відбуваються в Харкові. Мені Терехов нецікавий, мені не подобаються процеси, які відбуваються паралельно з його управлінням. Що стосується Геннадія Адольфовича, то я вам хочу сказати, він за багато речей відірвав би Терехову і вуха, і все, що можна відірвати, якщо воно там є", – заявив Михайло Добкін.

Він нагадав, що не минуло й тижня після відправлення Геннадія Кернеса 16 вересня 2020 року на лікування до Німеччини, як почали змінювати списки кандидатів у депутати від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" до Харківської міськради.

"І всіх кандидатів, які в "Блоці Кернеса – Успішний Харків" стояли на більш вигідних, прохідних місцях до Харківської міської ради, почали міняти на людей Терехова, Авакова, Фукса (Павло Фукс – опальний олігарх, що перебуває під санкціями РНБО. - Ред.). Міняли на всіх тих, кого Геннадій Адольфович не бачив на цих місцях. І якби вони знали, що Гена може повернутися, вони б такого не робили. Вони його відправили в далеку дорогу з квитком в один кінець, розуміючи, що він не повернеться. І почали вибудовувати свою імперію", - сказав Михайло Добкін.

Підсумовуючи, він додав, що якби "раптом сталося диво і Геннадій Кернес повернувся б до Харкова, то "полетіли" б голови багатьох людей, а сам Ігор Терехов, напевно, був би одним з перших у цьому списку".

Нагадаємо, вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. Головними претендентами на посаду мера міста є лідер громадської організації "Наш Дім – Харків" Михайло Добкін, а також тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов.