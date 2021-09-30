Михаил Добкин: Кернес за многие вещи оторвал бы Терехову уши

Сегодня Харьковом управляет безликий и несамостоятельный человек. Геннадий Кернес никогда бы не допустил подобного управления городом

Об этом в интервью YouTube-каналу "Klymenko Time" заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

По словам Михаила Добкина, ему неинтересно следить за тем, как Харьковом уже почти год управляет временно исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, потому что он безликий.

"Я слежу за теми, кто им управляет. Это более серьезные люди со своим характером, со своей харизмой. И эти люди надели Терехова на руку как "Петрушку". И из такого кукольного театра, из-за ширмочки, управляют процессами, происходящими в Харькове. Мне Терехов неинтересен, мне не нравятся процессы, которые происходят параллельно с его управлением. Что касается Геннадия Адольфовича, то я вам хочу сказать, он за многие вещи оторвал бы Терехову и уши, и все, что можно оторвать, если оно там есть", – заявил Михаил Добкин.

Он напомнил, что не прошло и недели после отправления Геннадия Кернеса 16 сентября 2020 года на лечение в Германию, как начали менять списки кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" в Харьковский горсовет.

"И всех кандидатов, которые в "Блоке Кернеса – Успешный Харьков" стояли на более выгодных, проходных местах в Харьковский городской совет, начали менять на людей Терехова, Авакова, Фукса (Павел Фукс – опальный олигарх, находящийся под санкциями СНБО. – Ред.). Меняли на всех тех, кого Геннадий Адольфович не видел на этих местах. И если бы они знали, что Гена может вернуться, они бы такого не делали. Они его отправили в дальний путь с билетом в один конец, понимая, что он не вернется. И начали выстраивать свою империю", – сказал Михаил Добкин.

Подытоживая, он добавил, что если бы "вдруг произошло чудо и Геннадий Кернес вернулся бы в Харьков, то "полетели" бы головы многих людей, а сам Игорь Терехов, наверное, был бы одним из первых в этом списке".

Напомним, выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Главными претендентами на пост мэра города являются лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин, а также временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.