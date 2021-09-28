Михаил Добкин: Мы вернем людям уверенность, что Харьков — справедливый и безопасный город

Харьков будет развиваться, когда у городской власти будут правильные приоритеты. Необходимо дать людям чувство безопасности, обеспечить надлежащие условия для молодежи и позаботиться о справедливом отношении к пожилым людям

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

"Я хочу создать город, в котором главная ценность — человек. Поэтому моя программа называется "Город для людей". Все городские ресурсы и сервисы должны быть сосредоточены вокруг каждого жителя, а власть должна работать на улучшение благосостояния всех горожан", — сказал Михаил Добкин.

По его словам, прежде всего городская власть должна дать людям чувство социальной справедливости. "Мы должны людям, которые хотят и умеют работать, предоставить возможность трудиться и дальше. Это люди более старшего поколения, которые еще не вышли на пенсию. Для молодежи нужно создать условия, при которых она останется жить и работать в Харькове", — отметил политик.

По словам Михаила Добкина, харьковчане должны чувствовать поддержку и защиту, а городская власть — брать на себя ответственность и обеспечивать достойное качество жизни своим гражданам. "Люди должны понимать, что они не одни. Что, если государство перестало о них думать, так, как должно, то есть город, который будет с помощью нашей программы "Забота" хотя бы частично снимать финансовую нагрузку с них, которая наиболее сильно ощущается в период отопительного сезона. Люди начинают считать, куда им потратить последние деньги: заплатить за коммунальные услуги или купить лекарства и продукты", — подчеркнул Добкин.

Также кандидат в мэры остановился на вопросе безопасности, которую харьковчане за последние годы перестали чувствовать. На сегодняшний день, по словам Михаила Добкина, мы живем в такой стране, где человеческая жизнь, к сожалению, ничего не стоит. И это не потому, что люди стали хуже, это потому, что у государства поменялись приоритеты.

"Я говорю о наливайках, о закладчиках, об аптеках, которые продают людям наркотики. Это происходит потому, что полиция занимается "крышеванием" подобного "бизнеса" вместо того, чтобы служить горожанам, которые вечером боятся выйти на улицу и отпустить своих детей погулять во двор", — отметил Михаил Добкин и добавил, что после вступления в должность в городе будет создана Муниципальная охрана, которая будет контролировать правопорядок в каждом районе Харькова и следить за безопасностью в общественных местах.

"Мы вернем людям понимание, что Харьков — это безопасный город, в котором к нарушителям закона применяются самые суровые меры воздействия и наказания. Мы это сделаем. Я не сомневаюсь, что качественные изменения будут видны в течение ближайших шести семи месяцев после конца избирательной кампании", — подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин сообщил, что его команда инициировала в Харькове программу "Забота", которая позволит частично компенсировать для горожан стоимость коммунальных тарифов. По его словам, участниками программы смогут стать все подходящие под категорию социально незащищенных харьковчане, независимо от того, заплатил человек за коммунальные услуги, или нет. "Мы ко всем будем относиться одинаково. Это будет компенсация города, чтобы хоть частично снизить нагрузку на наши семьи", - пояснил Михаил Добкин.