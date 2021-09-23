Блок Світличної в Харківській облраді не підтримав список заслужених харків'ян без лікарів, військових і спортсменів

Блок Світличної "Разом!" у Харківській обласній раді утримався від голосування "пакетом" за присвоєння звань заслужених харків'ян, оскільки в запропонованому списку немає жодного лікаря, військового і спортсмена

Таку позицію фракції на сьогоднішньому засіданні Харківської облради озвучила депутат фракції Наталія Плотник, повідомляє "Вечірній Харків".

За її словами, незважаючи на те що в списку є дійсно шановні і заслужені люди, фракція виступає проти "пакетного" голосування.

"А також проти того, що в списку сьогодні відсутні лікарі, які вже два роки стоять на боротьбі з COVID-19. Жодного військового, які з 2014 року захищають нашу країну і сьогодні перебувають під артилерійськими обстрілами. А також жодного олімпійця чи паралімпійця, наших харків'ян, які завоювали такі важливі для України медалі", - підкреслила під час виступу Наталія Плотник.

Нагадаємо, напередодні депутати фракції Блоку Світличної "Разом!" у Харківській обласній раді одноголосно обрали новим головою фракції Валерія Питка і прийняли низку рішень для посилення керівного складу фракції.