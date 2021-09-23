12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
08:09  23 сентября
Боевики продолжают обстрелы из запрещенных вооружений: ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 12:27 9

Блок Светличной в Харьковском облсовете не поддержал список заслуженных харьковчан без врачей, военных и спортсменов

23 сентября 2021, 12:27 9
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Блок Светличной "Разом!" в Харьковском областной совете воздержался от голосования "пакетом" за присвоение званий заслуженных харьковчан, поскольку в предложенном списке нет ни одного врача, военного и спортсмена

Такую позицию фракции на сегодняшнем заседании Харьковского облсовета озвучила депутат фракции Наталья Плотник, сообщает "Вечерний Харьков".

По ее словам, несмотря на то что в списке есть действительно уважаемые и заслуженные люди, фракция выступает против "пакетного" голосования.

"А также против того, что в списке сегодня отсутствуют врачи, которые уже два года стоят на борьбе с COVID-19. Ни одного военного, которые с 2014 года защищают нашу страну и сегодня находятся под артиллерийскими обстрелами. А также ни одного олимпийца или паралимпийца, наших харьковчан, которые завоевали такие важные для Украины медали", - подчеркнула во время выступления Наталья Плотник.

Напомним, накануне депутаты фракции Блока Светличной "Разом!" в Харьковском областном совете единогласно избрали новым главой фракции Валерия Питько и приняли ряд решений для усиления руководящего состава фракции.

Харьков Юлия Светличная

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua