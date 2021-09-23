Блок Светличной в Харьковском облсовете не поддержал список заслуженных харьковчан без врачей, военных и спортсменов

Блок Светличной "Разом!" в Харьковском областной совете воздержался от голосования "пакетом" за присвоение званий заслуженных харьковчан, поскольку в предложенном списке нет ни одного врача, военного и спортсмена

Такую позицию фракции на сегодняшнем заседании Харьковского облсовета озвучила депутат фракции Наталья Плотник, сообщает "Вечерний Харьков".

По ее словам, несмотря на то что в списке есть действительно уважаемые и заслуженные люди, фракция выступает против "пакетного" голосования.

"А также против того, что в списке сегодня отсутствуют врачи, которые уже два года стоят на борьбе с COVID-19. Ни одного военного, которые с 2014 года защищают нашу страну и сегодня находятся под артиллерийскими обстрелами. А также ни одного олимпийца или паралимпийца, наших харьковчан, которые завоевали такие важные для Украины медали", - подчеркнула во время выступления Наталья Плотник.

Напомним, накануне депутаты фракции Блока Светличной "Разом!" в Харьковском областном совете единогласно избрали новым главой фракции Валерия Питько и приняли ряд решений для усиления руководящего состава фракции.