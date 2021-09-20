Світлична змінила керівництво фракції свого блоку в Харківській облраді

Депутати фракції Блоку Світличної "Разом" в Харківській обласній раді одноголосно обрали новим головою фракції Валерія Питка і ухвалили низку рішень для посилення керівного складу фракції

Про це написала народний депутат, лідер Партії Блок Світличної "Разом" Юлія Світлична на своїй сторінці в "Телеграм".

"Весь минулий тиждень активно спілкувалася з людьми в Харкові та області. За підсумками провели спільну зустріч депутатів і засідання фракцій Блоку Світличної "Разом!" у Харківській міській та обласній раді. Ухвалили низку рішень, в тому числі і кадрових. Посилили керівництво обласної фракції", - написала вона.

Також, за словами Світличної, головою фракції в Харківській облраді "одноголосним рішенням обраний заслужений лікар, професор, керівник Українського медичного центру репродуктології Валерій Питко".

Заступниками голови фракції, як зазначила народний депутат, стали: керівник Всеукраїнської Аграрної Ради в Харківській області Микола Пивовар і підприємець Андрій Ісіченко. "Уповноваженим фракції в облраді призначений заслужений юрист, адвокат Анатолій Русецький", - додала Світлична.

Також Світлична повідомила, що апаратом Верховної Ради депутати Харківської міської та обласної ради Дмитро Булах і Наталія Плотник призначені помічниками-консультантами народного депутата України.

"Вони будуть допомагати мені здійснювати депутатський контроль за ситуацією в регіоні, діями місцевих органів влади, а також включатися в роботу наших фракцій в містах, районах і громадах області. Дмитро - у сфері антикорупції, захисту прав людини, економіки та підприємництва. Наталія - в гуманітарній сфері", - пояснила Світлична.

Всі кадрові рішення на засіданні фракції Харківської облради Блок Світличної "Разом" були прийняті одноголосно.

Нагадаємо, раніше депутат облради від Блоку Світличної Вікторія Белявцева повідомила, що написала заяву про складання з себе повноважень голови фракції. Також вона привітала нове керівництво фракції і закликала депутатів продовжувати працювати в інтересах виборців.