На Харківщині викрили ботоферму, яка брала участь у створенні 50-тисячної "армії ботів"

Фото: СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативною інформацією, організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення він отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

Встановлено, що "армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії РФ на сході України;

дискредитацію української влади.

Нагадаємо, СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти.