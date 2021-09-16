На Харківщині викрили ботоферму, яка брала участь у створенні 50-тисячної "армії ботів"
Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За оперативною інформацією, організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.
Оплату за виконані замовлення він отримував у рублях, через електронні платіжні системи.
Встановлено, що "армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії РФ на сході України;
- дискредитацію української влади.
Нагадаємо, СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти.