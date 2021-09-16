09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
08:26  16 вересня
До "жовтої" зони в Запоріжжі не готові майже 90% навчальних закладів
08:09  16 вересня
На Донбасі зафіксовано три порушення: бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 11:02 3

На Харківщині викрили ботоферму, яка брала участь у створенні 50-тисячної "армії ботів"

16 вересня 2021, 11:02 3
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативною інформацією, організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення він отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

Встановлено, що "армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

  • зрив національної програми вакцинації;
  • виправдання збройної агресії РФ на сході України;
  • дискредитацію української влади.

Нагадаємо, СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти.

РФ фейк соцмережі Харківська область ботоферма

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram