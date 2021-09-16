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16 сентября 2021, 11:02 38

На Харьковщине разоблачили ботоферму, которая участвовала в создании 50-тысячной "армии ботов"

16 сентября 2021, 11:02 38
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации. За период работы зарегистрировано почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы он получал в рублях, через электронные платежные системы.

Установлено, что "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

  • срыв национальной программы вакцинации;
  • оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;
  • дискредитацию украинской власти.

Напомним, СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта.

РФ фейк соцсети Харьковская область ботоферма

 
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