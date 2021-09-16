На Харьковщине разоблачили ботоферму, которая участвовала в создании 50-тысячной "армии ботов"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации. За период работы зарегистрировано почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы он получал в рублях, через электронные платежные системы.

Установлено, что "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

дискредитацию украинской власти.

Напомним, СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта.