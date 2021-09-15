Терехов і Фукс провернули в Харкові комбінацію, щоб відтягнути дату виборів на пів року, - Дмитро Маринін

Нинішній в.о. мера Харкова Ігор Терехов і його партнер, бізнесмен російського походження Павло Фукс провернули комбінацію, щоб призначити Терехова секретарем міськради і перенести дату виборів мера Харкова на пів року

Про це на пресконференції в інтернет-виданні "Накипело" заявив депутат Харківської міської ради VI скликання, можливий кандидат у мери Харкова Дмитро Маринін.

За його словами, за законом дострокові вибори харківського міського голови повинні були бути призначені на 26 березня 2021 року, однак вони відбудуться тільки в жовтні.

"Це все комбінація: Фукс, Терехов і ще багато прізвищ в ній "брало участь". Вона була розрахована на те, щоб привести керовану маріонетку в крісло мера, щоб остаточно захопити владу в місті", - вважає Маринін.

За його словами, оскільки "ця маріонетка не мала ніякого рейтингу, а весь час перебувала в тіні Геннадія Кернеса, то цей рейтинг треба було піднімати".

"З цією метою був затягнутий момент передачі документів до Верховної Ради про призначення позачергових виборів мера Харкова. Відповідно вибори призначені на 31 жовтня. І з січня місяця гастролер Терехов пішов у двори піднімати собі рейтинг", - додав Маринін.

Крім того, за його словами, прихід Ігоря Терехова до посади в.о. мера також був результатом "обману і махінацій". "Весь час перебування на лікуванні в Німеччині Геннадій Кернес перебував у несвідомому стані, як кажуть лікарі і прокуратура Німеччини, яка, як я думаю, передасть всі документи Україні", - заявив Маринін.

Також він додав, що Терехов був призначений секретарем міськради на підставі електронного підпису Кернеса, який був без свідомості і не міг приймати ніяких рішень. "Це і є захоплення влади, яке відбулося на першій же сесії міськради... Наступного дня Павло Фукс сказав, що у Геннадія Адольфовича віднялася нирка. Вони вже розуміли, що частина договорняка пройшла, а після того, як обрали Артура Товмасяна головою Харківської облради, вони тільки тоді і оголосили, що Геннадій Адольфович Кернес помер".

Нагадаємо, раніше Дмитро Маринін заявляв, що в. о. мера Харкова Ігор Терехов не є самостійним політиком, він маріонетка в руках інших людей. За його словами, Ігор Терехов нагадує йому ляльку з лялькового театру, "яка через завісочку щось розповідає".