Терехов и Фукс провернули в Харькове комбинацию, чтобы оттянуть дату выборов на полгода, - Дмитрий Маринин

Нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и его партнер, бизнесмен российского происхождения Павел Фукс провернули комбинацию, чтобы назначить Терехова секретарем горсовета и перенести дату выборов мэра Харькова на полгода

Об этом на пресс-конференции в интернет-издании "Накипело" заявил депутат Харьковского городского совета VI созыва, возможный кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин.

По его словам, по закону досрочные выборы харьковского городского головы должны были быть назначены на 26 марта 2021 года, однако они состоятся только в октябре.

"Это все комбинация: Фукс, Терехов и еще много фамилий в ней "участвовало". Она была рассчитана на то, чтобы привести управляемую марионетку в кресло мэра, чтобы окончательно захватить власть в городе", - считает Маринин.

По его словам, так как "эта марионетка не имела никакого рейтинга, а все время находилась в тени Геннадия Кернеса, то этот рейтинг надо было поднимать".

"С этой целью был затянут момент передачи документов в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов мэра Харькова. Соответственно выборы назначены на 31 октября. И с января месяца гастролер Терехов пошел во дворы поднимать себе рейтинг", - добавил Маринин.

Кроме того, по его словам, приход Игоря Терехова к должности и.о. мэра также был результатом "обмана и махинаций". "Все время пребывания на лечении в Германии Геннадий Кернес находился в бессознательном состоянии, как говорят врачи и прокуратура Германии, которая, как я думаю, передаст все документы Украине", - заявил Маринин.

Также он добавил, что Терехов был назначен секретарем горсовета на основании электронной подписи Кернеса, который был без сознания и не мог принимать никаких решений. "Это и есть захват власти, который произошел на первой же сессии горсовета... На следующий день Павел Фукс сказал, что у Геннадия Адольфовича отнялась почка. Они уже понимали, что часть договорняка прошла, а после того, как избрали Артура Товмасяна главой Харьковского облсовета, они только тогда и объявили, что Геннадий Адольфович Кернес скончался".

Напомним, ранее Дмитрий Маринин заявлял, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов не является самостоятельным политиком, он марионетка в руках других людей. По его словам, Игорь Терехов напоминает ему куклу из кукольного театра, "которая из-за занавесочки что-то рассказывает".