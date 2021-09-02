В.о. мера Харкова Тереховим керують як лялькою інші політики, - Дмитро Маринін

В. о. мера Харкова Ігор Терехов не є самостійним політиком, він маріонетка в руках впливових людей

Про це в ефірі Харківського телеканалу "Р1" заявив депутат Харківської міської ради VI скликання Дмитро Маринін.

За його словами, Ігор Терехов нагадує йому ляльку з лялькового театру, "яка через завісочку щось розповідає". "Терехов для мене ось ця лялька, надіта на пальці багатьох політиків, яка не ухвалює ніяких рішень сама", - зазначив політик.

Також Маринін додав, що серед тих, хто управляє Тереховим, багато політиків: "Це Паша Фукс, яким має займатися СБУ, крім РНБО".

Крім того, в числі тих, хто маніпулює Тереховим Маринін назвав заступника глави ОП Кирила Тимошенка: "У нас в ОП є таке молоде обдарування Кирило Тимошенко. Він якраз в ОП відповідає за регіональну політику і, за моєю ж інформацією, йому дуже хочеться, щоб Терехов тут був. І видно, що його рука так само ним керує".

За словами Мариніна, ще один політик, який керує Тереховим – це Петро Порошенко, який це робить через Павла Фукса: "ЄС голосувала за призначення Терехова. ЄС, яка весь час декларує, що вона найдемократичніша фракція в міськраді, по суті, проголосувала за протизаконне рішення і захоплення влади в Харкові. Вони натомість отримали три комісії в міськраді. Не дарма ж Петро Олексійович в 2015 році дав Фуксу українське громадянство. Я так думаю, що Фукс пообіцяв Порошенку, щоб на наступних президентських виборах Харків дав йому нормальний відсоток".

"Терехов смішний і боягузливий, для мене він не конкурент і не особистість, якщо Кернес був для мене особистість, ми з ним були серйозними опонентами, то Терехов несерйозний - він слабкий і боягузливий", - додав Маринин.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що зусиллями заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко центр управління Харковом перебазувався в Дніпро, звідти черпаються і ресурси, і політична підтримка для в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.