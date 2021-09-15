В Харькове на стоянке ночью сгорели сразу шесть автомобилей
В Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
Происшествие случилось на автостоянке, расположенной на улице Гагарина. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем уже были охвачены шесть транспортных средств.
Сначала загорелся автомобиль Toyota Rav4. Пламя было такой силы, что оно в считанные минуты перекинулось на другие авто. В целом огнем повреждены две Toyota Camry, еще одна Toyota Rav4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX
Пострадавших нет. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.
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