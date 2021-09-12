На Харківщині потонув мікроавтобус, загинули люди

Фото: Нацполіція

У селищі Безлюдівка Харківської області в озері потонув мікроавтобус Renault Trafic, всередині якого перебували дві людини

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За попередніми даними, припаркований біля озера транспортний засіб раптово поновив свій рух та зʼїхав у озеро. Чоловіку та жінці, які перебували всередині мікроавтобуса, врятуватися не вдалося", - говориться в повідомленні.

Інформація про подію надійшла в поліцію в суботу, 11 вересня, о 20:01. На місце виїжджали співробітники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медики.

В ході проведення рятувальних робіт мікроавтобус було піднято з дна озера. У салоні Renault Trafic перебували тіла 61-річного чоловіка та невідомої жінки. Автомобіль поміщений на майданчик тимчасового зберігання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Буковині автівка врізалася у коня й злетіла в кювет, загинула людина.