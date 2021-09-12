На Харьковщине утонул микроавтобус, погибли люди

Фото: Нацполиция

В поселке Безлюдовка Харьковской области в озере утонул микроавтобус Renault Trafic, внутри которого находились два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в озеро. Мужчине и женщине, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в полицию в субботу, 11 сентября, в 20:01. На место выезжали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

В ходе проведения спасательных работ микроавтобус был поднят со дна озера. В салоне Renault Trafic находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине машина врезалась в лошадь и слетела в кювет, погиб человек.