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12 сентября 2021, 12:43 742

На Харьковщине утонул микроавтобус, погибли люди

12 сентября 2021, 12:43 742
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Фото: Нацполиция
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В поселке Безлюдовка Харьковской области в озере утонул микроавтобус Renault Trafic, внутри которого находились два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в озеро. Мужчине и женщине, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в полицию в субботу, 11 сентября, в 20:01. На место выезжали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

В ходе проведения спасательных работ микроавтобус был поднят со дна озера. В салоне Renault Trafic находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине машина врезалась в лошадь и слетела в кювет, погиб человек.

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