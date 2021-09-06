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"Слуга народу" не буде висувати кандидата на виборах мера Харкова
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06 вересня 2021, 20:56 5

"Слуга народу" не буде висувати кандидата на виборах мера Харкова

06 вересня 2021, 20:56 5
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Фото з відкритих джерел
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Партія "Слуга народу" не буде висувати кандидата на виборах мера Харкова

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив очільник пропрезидентської фракції у парламенті Давид Арахамія.

Він пояснив, що у партії немає сильного кандидата

"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати , бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися", - сказав Арахамія.

Водночас, лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієкно не виключив, що представник "слуг" у місцевих рад будуть балотуватися як самовисуванці

"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку", - пояснив він.

Корнієнко додав, що у "Слузі народу" ще не визначилися, якого кандидата будуть підтримувати.

"Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони", - сказав нардеп.

Нагадаємо, що Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня.

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