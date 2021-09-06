"Слуга народу" не буде висувати кандидата на виборах мера Харкова
Партія "Слуга народу" не буде висувати кандидата на виборах мера Харкова
Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив очільник пропрезидентської фракції у парламенті Давид Арахамія.
Він пояснив, що у партії немає сильного кандидата
"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати , бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися", - сказав Арахамія.
Водночас, лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієкно не виключив, що представник "слуг" у місцевих рад будуть балотуватися як самовисуванці
"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку", - пояснив він.
Корнієнко додав, що у "Слузі народу" ще не визначилися, якого кандидата будуть підтримувати.
"Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони", - сказав нардеп.
Нагадаємо, що Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня.